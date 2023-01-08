شكرا لقرائتكم خبر عن إيجالو يكشف عن حظوظ الهلال فى الفوز بكأس العالم للأندية القادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم النيجيري أوديون إيجالو، مهاجم نادي الهلال السعودي، عن مشاركة الهلال فى كأس العالم النسخة القادمة، حيث أكد أنه سعيد بالمشاركة مع الزعيم الهلالي فى هذا الحدث، كما أكد أنه يطمح للفوز بمونديال الأندية رفقة فريقه السعودي، مشيرًا إلى أنهم يمتلكون الإمكانيات لفعل ذلك.

وأضاف إيجالو أن الهلال لا يقل قوة عن ريال مدريد وفلامينجو، أبطال قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، فى الوقت الذي أشار إلى قدرة الزعيم فى الفوز على الثنائي وحصد اللقب، مؤكدًا أن الجميع من اللاعبين يثق بإمكانياته، كما أنه عدم حصد أي فريق عربي أو سعودي للقب البطولة سيعد دافعًا مختلفًا.



إيجالو يكشف عن أسبابه بفوز الهلال

ومن جانبه يري إيجالو أن دوري روشن للمحترفين لا يقل قوة عن الدوريات الأوروبية الكبري، لا سيما أنه سبق له التواجد فى الدوري الإنجليزي خلال فترته السابقة مع اليونايتد، مما يجعله يثق فى قدرة الهلال على حصد لقب كأس العالم، إذا تحلي لاعبيه بالتركيز الشديد.



موعد بطولة كأس العالم للأندية

وبالنظر إلى توقيت البطولة فإن الإتحاد الدولي قد استقر على المواعيد والفترة التي ستقام خلالها البطولة، على أن تنطلق البطولة فى الأول من فبراير القادم وتنتهي فى الحادي عشر من الشهر نفسه، على أن يتم حسم البلد المستضيف لهذا الحدث خلال الساعات القليلة المقبلة.