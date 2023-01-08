شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يدخل في صراع التعاقد مع مدرب ريال مدريد السابق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادى الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، للتعاقد مع مدير فني عالمي خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل النهوض بالفريق الأول لكرة القدم والعودة إلى المنافسة على الألقاب من جديد.

الهلال السعودي يقترب من التعاقد مع زيدان

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عبر صحيفة ماركا، على أن إدارة نادي الهلال السعودي، قد دخلت في مفاوضات خلال الفترة الأخيرة مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، لقيادة تدريب الفريق بالفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، على أن هناك العديد من الأندية والمنتخبات تتنافس على فرصة تعيين زين الدين زيدان مدربًا لها، خلال الفترة القادمة.

ويحاول المنتخب البرازيلي الحصول على توقيع زيدان لتدريب السيليساو بعد رحيل تيتي، خاصة بعدما جدد الاتحاد الفرنسي للمدير الفني ديشامب، ما أنهى حلمه في تدريب الديوك.

ويعد المنتخب البرتغالي فرصة متاحة أمام الفرنسي للعودة إلى التدريب بينما من المتوقع أن يدخل يوفنتوس في السباق خلال الفترة المقبلة.

دياز يقترب من الرحيل عن الهلال

وأوضحت التقارير على أن إدارة الهلال تسعى للإطاحة بالأرجنتيني رامون دياز، الذي يعاني على مستوى النتائج منذ بداية الموسم الحالي، في حال توصل لاتفاق مع زين الدين زيدان.