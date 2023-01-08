شكرا لقرائتكم 5 وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الالتزام البيئي

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي موارد بشرية.

– سكرتير المدير التنفيذي.

– مدير مكتب المدير التنفيذي.

– مساعد إداري.

– محرر.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 يناير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)