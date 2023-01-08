شكرا لقرائتكم تدخل جراحي لإصلاح تهتك بأمعاء وافد تعرض لحادث مروري بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نجح فريق طبي في عملية جراحية لإيقاف نزيف داخلي حاد بالبطن لوافد تعرض لحادث مروري استغرقت 6 ساعات تكللت ولله الحمد بالنجاح.

حادث مروري

وأوضحت صحة الطائف أنَّ قسم طوارئ مستشفى الخرمة بالمحافظة استقبل حالة إسعافية لوافد خمسيني تعرض لحادث مروري ووضعه الصحي شديد الخطورة تم على الفور اتخاذ الإجراءات الطبية الأولية لاستقرار الحالة.

وأكدت أنه تم استدعاء الطبيب الاسشاري وتم إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية التي أكدت وجود نزيف داخلي بالبطن نتيجة تهتك حاد في الأمعاء والمستقيم ، وعلى الفور أدخل المريض للعمليات وتم استئصال الجزء الذي تأكد موته من الأمعاء وعمل فتحة جانبية للأمعاء الدقيقة وربط الجزء الآخر، كما تم عمل كشف على باقي الأمعاء بعد 24 – 48 ساعة تم استقرار الحالة وتم خروج المريض ولله الحمد.

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مستشفى الخرمة

يذكر أن مستشفى الخرمة العام استقبل خلال العام الماضي 368 حالة مصابة نتيجة للحوادث المختلفة ، وتم إجراء 148 عملية ناجحة بعدد من التخصصات ، كما استقبل قسم الطوارئ 125020مستفيداً واستقبل قسم العيادات الخارجية 24030 مريضاً ، فيما تم تقديم خدمات علاجية لـ 2413 في أقسام التنويم .