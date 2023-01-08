شكرا لقرائتكم تأملات رقمية جغرافية لـ وادي الرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تحدث أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً” عبدالله المسند، اليوم الأحد، عن بعض التأملات الرقمية الجغرافية عن وادي الرمة، مستعرضًا مناطق المرور وطبيعة التضاريس.

جريان الوادي

وأوضح المسند عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، أن حوض الرمة يبدأ غربًا من حرة بني رشيد حيث تجتمع عشرات الأودية الصغيرة والمراوح الفيضية لتشكل أعالي مجرى الوادي، حيث يكون اتجاه الرمة إلى الجنوب الشرقي حتى يتصل به رافد الجَرِير من الجنوب فيتغير اتجاهه مرة ثانية إلى الشمال الشرقي متبعًا المنخفضات والسهول.

قد يهمّك أيضاً

منسوب الوادي

وأضاف المسند أن جريان الوادي يتبع بصفة عامة ميلان أرض نجد من الغرب إلى الشرق، ويميل منسوب الوادي من الغرب إلى الشرق ميلانًا ضعيفًا وبمعدل 1.3م في كل 1كم تقريبًا، حيث يبلغ ارتفاعه عند أعالي الرمة قرب الحرات الغربية في منطقة المدينة حوالي 1380م فوق سطح البحر وعند عقلة الصقور 785م.

وأشار المسند إلى أن ارتفاعه عند الرس 655م وعند البدائع 647م بينما يبلغ عند عنيزة 630م، وعند سد الوادي 613م ، أما عند بريدة 602م ، وينتهي مصبه عند قرية البندرية التي ترتفع 575م فوق سطح البحر.

ولفت المسند إلى أن هذا الميلان التدريجي والضعيف لمجرى وادي الرمة منح الوادي فرصة لترسيب حمولته من الطمي العظيم فوق قطاع حوض الوادي الشرقي.

حمولة الطمي

وأوضح المسند أن حمولته للطمي أسهمت في خصوبة الأرض وقيام الزراعة عليها من عصور قديمة جدًا، مضيفًا أن الانحدار الضعيف للوادي خفف من سرعة جريانه مما أتاح للمياه والسيول أن تتسرّب للمياه الجوفية الضحلة في نطاق الدرع العربي (غرب الوادي)، وللمياه الجوفية الضحلة والعميقة في نطاق الرف العربي الرسوبي (شرق الوادي).