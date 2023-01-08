وظائف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن طرح وظائف شاغرة للعمل بمجال الموارد البشرية – وذلك وفقًا للتفاصيل والمسميات التالية: المسمى الوظيفي: – أخصائي موارد بشرية. وصف الوظيفة: المساعدة في إكمال إجراءات التوظيف وعمليات الموارد البشرية.

إعداد الخطابات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية.

تجميع وتحديث سجلات الموظفين (نسخ ورقية وإلكترونية).

إعداد التقارير المتعلقة بأنشطة الموظفين.

تنسيق مشاريع الموارد البشرية (اجتماعات، تدريب، استطلاعات، إلخ) وتسجيل محاضر.

التعامل مع طلبات الموظفين فيما يتعلق بقضايا الموارد البشرية والقواعد واللوائح.

المساعدة في إعداد كشوف المرتبات. المهارات: إتقان مهارات الاتصال والتواصل مع الآخرين.

اللباقة وحسن المظهر.

التنظيم، ومهارات إدارة الوقت.

خبرة كمساعد موارد بشرية أو مساعد إداري / منصب إداري ذي صلة.

مهارات الكتابة السريعة على الكمبيوتر والتعامل مع برامج (MS Office).

تجربة عملية مع نظام معلومات الموارد البشرية أو نظام إدارة الموارد البشرية.

المعرفة الأساسية بقانون العمل والقوانين المنظمة للعمل. المؤهلات العلمية: – درجة البكالوريوس في الإدارة أو أي مجال ذي صلة.

– لا يشترط الخبرة المسبقة. طريقة التقديم: – للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف مركز الالتزام البيئي عبر موقعه الرسمي: (اضغط هنا). قد يهمّك أيضاً