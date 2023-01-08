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شكرا لقرائتكم وظائف بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن طرح وظائف شاغرة للعمل بمجال الموارد البشرية – وذلك وفقًا للتفاصيل والمسميات التالية:
المسمى الوظيفي:
– أخصائي موارد بشرية.
وصف الوظيفة:
- المساعدة في إكمال إجراءات التوظيف وعمليات الموارد البشرية.
- إعداد الخطابات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية.
- تجميع وتحديث سجلات الموظفين (نسخ ورقية وإلكترونية).
- إعداد التقارير المتعلقة بأنشطة الموظفين.
- تنسيق مشاريع الموارد البشرية (اجتماعات، تدريب، استطلاعات، إلخ) وتسجيل محاضر.
- التعامل مع طلبات الموظفين فيما يتعلق بقضايا الموارد البشرية والقواعد واللوائح.
- المساعدة في إعداد كشوف المرتبات.
المهارات:
- إتقان مهارات الاتصال والتواصل مع الآخرين.
- اللباقة وحسن المظهر.
- التنظيم، ومهارات إدارة الوقت.
- خبرة كمساعد موارد بشرية أو مساعد إداري / منصب إداري ذي صلة.
- مهارات الكتابة السريعة على الكمبيوتر والتعامل مع برامج (MS Office).
- تجربة عملية مع نظام معلومات الموارد البشرية أو نظام إدارة الموارد البشرية.
- المعرفة الأساسية بقانون العمل والقوانين المنظمة للعمل.
المؤهلات العلمية:
- – درجة البكالوريوس في الإدارة أو أي مجال ذي صلة.
- – لا يشترط الخبرة المسبقة.
طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف مركز الالتزام البيئي عبر موقعه الرسمي: (اضغط هنا).
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