السعودية اليوم / تصريف أكثر من 734 ألف متر مكعب لمياه الأمطار بالقطيف



الدمام 15 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

باشرت أمانة المنطقة الشرقية عمليات سحب وتصريف 734.232 مترًا مكعبًا من مياه الأمطار في محافظة القطيف، عبر 12 محطة تصريف مياه، بمشاركة 700 موظف وعامل، و 59 من المعدات وآليات نزح المياه، و 67 مضخة متنقلة، ومركبات نزح الأمطار للتدخل السريع، وذلك وفق خطة الطوارئ المتبعة.

وأكدت الأمانة مواصلة جهودها المكثفة للتعامل مع مياه الأمطار في جميع أرجاء القطيف وفق برنامج عمل لـ 24 ساعة، من خلال المعدات اللازمة لتصريف تجمعات مياه الأمطار، وإزالة الرمال ومخلفات الزراعة، وتوفير الآليات والمضخات والصهاريج اللازمة لسحب ونقل المياه المتجمعة، وذلك بالتنسيق مع عدد الجهات ذات العلاقة، وتنبيهات المركز الوطني للأرصاد، فيما تم أخذ الإجراءات الكفيلة بالتعامل مع البلاغات الطارئة المتوقعة جراء هطول الأمطار.

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14:02ت م

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