السعودية اليوم / أمانة جدة تواصل جهودها لرش تجمعات المياه بعد الحالة المطرية



جدة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

تواصل أمانة محافظة جدة أعمال رش أماكن تجمعات المياه بنطاق 16 بلدية فرعية، بعد الحالة المطرية التي شهدتها مدينة جدة خلال الفترة الماضية، من خلال فرق المكافحة الحشرية والتي تعمل على الوصول إلى مستوى إصحاح بيئي يشمل الحد من الآفات المهددة للصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أن جهود المكافحة ضد تواجد الحشرات مستمرة بشكل يومي وفق خطة تغطي جميع أحياء محافظة جدة، ويشارك في تنفيذ الخطة في (512) عاملاً وموظفاً، و(430) معدة وآلية، حيث تم تقسيم عمل الفرق الميدانية على 3 قطاعات وتشمل (قطاع الشمال وقطاع الوسط وقطاع الجنوب).

وبينت أن أعمال الرش تجري خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مستخدمة مبيدات مكافحة آفات الصحة العام، وتنقسم ما بين رش بالضغط العالي، الرذاذ، والضباب، من خلال العمالة الميدانية وفرق المكافحة المنزلية، التي جرى توزيعها على مختلف المواقع المستهدفة، كما تم تخصيص فرق لمعالجة تجمعات المياه داخل الأحواش والأراضي البيضاء.

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13:59ت م

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