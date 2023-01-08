السعودية اليوم / الجيش الصومالي يحقق انتصارات في إطار مكافحة الإرهاب



مقديشو 15 جمادى الاخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023م واس

حقق الجيش الصومالي انتصارات في إطار مكافحة الإرهاب، لاسيما خلال العمليات التي شنها مؤخراً ضد حركة الشباب الإرهابية.

وأوضح نائب وزير الدفاع الصومالي، عبد الفتاح قاسم، في مؤتمر صحفي، أنّ الجيش الصومالي حقق انتصارات كبيرة خلال العمليات العسكرية الحكومية الأخيرة ضد حركة الشباب الإرهابية، واستعاد مناطق شاسعة من قبضة الحركة الإرهابية، مؤكدًا استمرار العمليات العسكرية لحين تحرير كامل تراب الصومال من الإرهابيين.

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13:57ت م

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