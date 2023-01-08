السعودية اليوم / أمانة جازان ترفع 96325 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم بمحافظة أبو عريش



أبو عريش 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

رفعت أمانة منطقة جازان ممثلةً ببلدية محافظة أبو عريش خلال العام الماضي، 96325 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أبو عريش المهندس أحمد بن عبدالله حكمي، أن الفرق الميدانية قامت بتخطيط 97000 متر طولي من الشوارع، وصيانة 52000 متر من الطبقة الإسفلتية، وصيانة 5539 متراً مربعاً من الأرصفة المتهالكة، ومعالجة 1300 لوحة تجارية و 27 لوحة إعلانية و ثلاث لوحات تحذيرية، وتخطيط تسعة مواقع مشاة، إضافة لإزالة ورفع 720 حاجزاً من الحواجز الخرسانية، وصيانة 1856 عمود إنارة، وإزالة ورفع 64 سيارة متهالكة، وتسوير 72 مبنى قيد الإنشاء، وتغليف ثلاثة مبانٍ.

وبيّن أن البلدية ممثلة بالفرق الميدانية ستواصل أعمالها لمعالجة التشوهات البصرية من خلال إصلاح حفر الشوارع، والنظافة العامة، وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة وحواجز الحفريات، إضافة لمباشرة البلاغات عبر منصة بلدي، مؤكداً أهمية تعاون الجميع في الرفع بالملاحظات عبر تطبيق منصة بلدي؛ ليتم مباشرتها ومعالجتها.

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13:41ت م

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