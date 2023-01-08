السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار رعدية على مدينة أبها



أبهـا 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من أمطار رعدية على مدينة أبها، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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13:16ت م

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