السعودية اليوم / أمين منطقة جازان يتفقد بلديتيّ محافظتي صبيا وبيش



جيزان 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

تفقّد أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني، اليوم، بلديتي محافظتي صبيا وبيش، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها للبلديات التابعة للأمانة في مختلف محافظات ومراكز المنطقة.

ووقف أمين المنطقة خلال الجولة على سير العمل بالمشاريع البلدية, مستعرضاً مع رئيسي البلديتين, الموضوعات التي تهم عمل البلديتين والخدمات التي تقدمها للمواطنين, والسبل الكفيلة بتذليل كافة المعوقات التي تعترض عملهما والمشروعات التابعة لهما, بما يحقق أعلى معايير الجودة, وتنفيذها وفق الخطط والبرامج المعدة لذلك.

ودشّن المهندس الغزواني خلال الزيارة مركز المراقبة المدينة بالبلدتين، والتقى بمحافظ صبيا الدكتور سلطان بن منيخر، ومحافظ بيش الدكتور تريحيب آل حفيظ، باحثاً معهما احتياجات المحافظتين من الخدمات والمشروعات البلدية.

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13:13ت م

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