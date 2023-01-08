

الأسياح 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

يشارك تجمّع القصيم الصحي ممثلًا بمستشفى الأسياح العام بركن توعوي في مهرجان القصيم للصقور للعام الحالي 2023م، بنسخته الخامسة الذي يستمر سبعة أيام، في ميدان الأمير فيصل بن مشعل للصقور بمحافظة الأسياح، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة والأسر المنتجة بالمنطقة.

وأشار تجمّع القصيم إلى أن مشاركته في المهرجان تهدف إلى تقديم النصائح الصحية والإرشادات الطبية لرفع مستوى الثقافة والوعي الصحي لدى فئات المجتمع من زوار المهرجان كافة، كما تضمنت المشاركة قيام الفريق الميداني بتحصين روّاد وزّار المهرجان بلقاح الإنفلونزا الموسمية.

وأكّد التجمّع حرصة الدائم على تواجده المستمر للمشاركة في الملتقيات الاجتماعية العامة جميعها كالأنشطة

// انتهى //

13:09ت م

0059



الأسياح 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسيشارك تجمّع القصيم الصحي ممثلًا بمستشفى الأسياح العام بركن توعوي في مهرجان القصيم للصقور للعام الحالي 2023م، بنسخته الخامسة الذي يستمر سبعة أيام، في ميدان الأمير فيصل بن مشعل للصقور بمحافظة الأسياح، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة والأسر المنتجة بالمنطقة.وأشار تجمّع القصيم إلى أن مشاركته في المهرجان تهدف إلى تقديم النصائح الصحية والإرشادات الطبية لرفع مستوى الثقافة والوعي الصحي لدى فئات المجتمع من زوار المهرجان كافة، كما تضمنت المشاركة قيام الفريق الميداني بتحصين روّاد وزّار المهرجان بلقاح الإنفلونزا الموسمية.وأكّد التجمّع حرصة الدائم على تواجده المستمر للمشاركة في الملتقيات الاجتماعية العامة جميعها كالأنشطة الرياضية والفعاليات السياحية والمهرجانات الشعبية التي تقام بالمنطقة، لتقديم البرامج التوعوية والعلاجية للجمهور وكل ما من شأنه في تقديم الخدمات الصحية، لما لذلك من أهمية كبيرة في تعزيز جوانب الصحة العامة والارتقاء بجودة الحياة لدى المواطنين والمقيمين في المنطقة.// انتهى //13:09ت م0059

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تجمّع القصيم الصحي يشارك في مهرجان القصيم للصقور 2023 بركن توعوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.