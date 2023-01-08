السعودية اليوم / 48 ألف مستفيد من خدمات الطب الاتصالي بتجمّع المدينة المنورة خلال 12 شهراً



المدينة المنورة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 8 يناير 2023 م واس

قدمت عيادات الطب الاتصالي بتجمّع المدينة المنورة الصحي خدماتها لـ 48042 مستفيداً خلال العام 2022م شملت كافة الخدمات الطبية والاستشارات اللازمة في 69 تخصصاً من خلال 72 منشأة على مستوى منطقة المدينة المنورة.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن عيادات طب الأسرة قدمت خدماتها الطبية لعدد 9005 مستفيدين، كما قدمت عيادات الطب النفسي خدماتها لـ 7202 مستفيداً، فيما استفاد من عيادات النساء والتوليد 6203 مراجعين، إضافة 5956 مستفيداً من خدمات عيادات العلاج الطبيعي، و 5286 مستفيداً من عيادات الطب الباطني، كما قدمت عيادات القلب خدماتها لـ 4813 مستفيداً خلال العام 2022م.

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13:07ت م

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