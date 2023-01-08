

عرعر 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

نظّمت مبادرة خير الشمال التطوعية اليوم، برنامجًا بعنوان "عرعر خضراء "، بالتعاون مع الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالحدود الشمالية ، وطلاب المدارس، وذلك في ممشى حي المنصورية بعرعر.

ويهدف البرنامج الذي يأتي ضمن حملة "

// انتهى //

13:06ت م

0057



عرعر 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واسنظّمت مبادرة خير الشمال التطوعية اليوم، برنامجًا بعنوان "عرعر خضراء "، بالتعاون مع الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالحدود الشمالية ، وطلاب المدارس، وذلك في ممشى حي المنصورية بعرعر.ويهدف البرنامج الذي يأتي ضمن حملة " السعودية الخضراء"، إلى رفع مستوى جودة الحياة وحماية البيئة والحد من التصحر وتعزيز الجانب الخدمي والتطوعي لدى أبناء الوطن بمختلف أعمارهم والإسهام في خفض الإنبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الصفري، وتشجيع المشاركات المجتمعية في المحافظة على الغطاء النباتي، وتعزيز السلوكيات الإيجابية والممارسات السليمة للمحافظة على بيئة المواطن.// انتهى //13:06ت م0057

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مبادرة خير الشمال التطوعية تنظم برنامج "عرعر خضراء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.