

رفحاء 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

رفعت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية طلعة التمياط خلال العام الماضي 2022 م ،أكثر من 33,680 متراً مكعباً، وذلك ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة.

ونفذت البلدية أعمال سفلتة وصيانة أكثر من 4,900 متر مربع من الطرق، وصيانة 3,800 متر مربع من الأرصفة، فيما تضمنت أعمال النظافة رفع 3681 متراً مكعباً من النفايات، و30,000 متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، وإزالة 4 مركبات مهملة بعد أخذ الإجراءات النظامية.

كما نفذت البلدية أعمال إصحاح بيئي في 240 موقعاً، وصيانة 980 عموداً للإنارة، كما أنها أضافة 122 عمود إنارة جديد، بالإضافة إلى 478 جولة رقابة، فيما تم زراعة 5000 شجرة في الطرق والحدائق لزيادة مساحة المسطحات الخضراء.

وأكد رئيس بلدية طلعة التمياط المهندس فرحان الرويلي، أن جهود البلدية تأتي انطلاقاً من حرصها على تطبيق معايير النظافة، وتحسين المشهد الحضري، وإزالة التشوهات البصرية وتحسين جودة الحياة.

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13:04ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رفع أكثر من 33,600م3 من مخلفات البناء والنفايات بطلعة التمياط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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