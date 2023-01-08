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الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة

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شكرا لقرائتكم الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اعلن مستشفى القوات المسلحة عبر موقعها الخدمات الطبية للتوظيف للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  • فني غرف عمليات / Operation Room Technician (خدمة مدنية)
  • فني علاج تنفسي / Respiratory Technician (خدمة مدنية)
  • فني تخدير / anesthesia technician (خدمة مدنية)
  • سكرتارية طبية / MEDICAL SECRETARY (خدمة مدنية)
  • صيدلي / Pharmacist (خدمة مدنية)
  • أخصائي جراحة القلب
  • طبيب أخصائي أول – طب الأسرة والمجتمع / مسجل أول – طب الأسرة والمجتمع
  • مبرمج حاسب آلي- مبرمج كمبيوتر
  • مهندس شبكات – مهندس شبكات
  • مبرمج نظم معلومات المختبر – مبرمج نظم معلومات المختبر
  • أخصائي أمن معلومات – أخصائي أمن معلومات
  • طبيب استشاري مسالك بولية / استشاري مسالك بولية
  • طبيب نائب طب أطفال / المسجل طبيب أطفال
  • فني مراقب وبائيات – (خدمة مدنية)
  • فني عمليات جراحية – (خدمة مدنية)
  • فني تمريض (طب أسرة منزلية) – خدمة مدنية
  • فني تمريض (سحب دم) – خدمة مدنية
  • فني تمريض (تطعيمات) – خدمة مدنية
  • فني تمريض (تخطيط قلب) – خدمة مدنية
  • فني إدارة صحية – (خدمة مدنية)
  • فني (صحي تمريض) \ “خدمة مدنية \” -تقني صحي)
  • فني تخدير (خدمة مدنية)
  • وغيرها

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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