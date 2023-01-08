شكرا لقرائتكم الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اعلن مستشفى القوات المسلحة عبر موقعها الخدمات الطبية للتوظيف للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

فني غرف عمليات / Operation Room Technician (خدمة مدنية)

فني علاج تنفسي / Respiratory Technician (خدمة مدنية)

فني تخدير / anesthesia technician (خدمة مدنية)

سكرتارية طبية / MEDICAL SECRETARY (خدمة مدنية)

صيدلي / Pharmacist (خدمة مدنية)

أخصائي جراحة القلب

طبيب أخصائي أول – طب الأسرة والمجتمع / مسجل أول – طب الأسرة والمجتمع

مبرمج حاسب آلي- مبرمج كمبيوتر

مهندس شبكات – مهندس شبكات

مبرمج نظم معلومات المختبر – مبرمج نظم معلومات المختبر

أخصائي أمن معلومات – أخصائي أمن معلومات

طبيب استشاري مسالك بولية / استشاري مسالك بولية

طبيب نائب طب أطفال / المسجل طبيب أطفال

فني مراقب وبائيات – (خدمة مدنية)

فني عمليات جراحية – (خدمة مدنية)

فني تمريض (طب أسرة منزلية) – خدمة مدنية

فني تمريض (سحب دم) – خدمة مدنية

فني تمريض (تطعيمات) – خدمة مدنية

فني تمريض (تخطيط قلب) – خدمة مدنية

فني إدارة صحية – (خدمة مدنية)

فني (صحي تمريض) \ “خدمة مدنية \” -تقني صحي)

فني تخدير (خدمة مدنية)

وغيرها طريقة التقديم: للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).