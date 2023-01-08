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شكرا لقرائتكم الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - اعلن مستشفى القوات المسلحة عبر موقعها الخدمات الطبية للتوظيف للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- فني غرف عمليات / Operation Room Technician (خدمة مدنية)
- فني علاج تنفسي / Respiratory Technician (خدمة مدنية)
- فني تخدير / anesthesia technician (خدمة مدنية)
- سكرتارية طبية / MEDICAL SECRETARY (خدمة مدنية)
- صيدلي / Pharmacist (خدمة مدنية)
- أخصائي جراحة القلب
- طبيب أخصائي أول – طب الأسرة والمجتمع / مسجل أول – طب الأسرة والمجتمع
- مبرمج حاسب آلي- مبرمج كمبيوتر
- مهندس شبكات – مهندس شبكات
- مبرمج نظم معلومات المختبر – مبرمج نظم معلومات المختبر
- أخصائي أمن معلومات – أخصائي أمن معلومات
- طبيب استشاري مسالك بولية / استشاري مسالك بولية
- طبيب نائب طب أطفال / المسجل طبيب أطفال
- فني مراقب وبائيات – (خدمة مدنية)
- فني عمليات جراحية – (خدمة مدنية)
- فني تمريض (طب أسرة منزلية) – خدمة مدنية
- فني تمريض (سحب دم) – خدمة مدنية
- فني تمريض (تطعيمات) – خدمة مدنية
- فني تمريض (تخطيط قلب) – خدمة مدنية
- فني إدارة صحية – (خدمة مدنية)
- فني (صحي تمريض) \ “خدمة مدنية \” -تقني صحي)
- فني تخدير (خدمة مدنية)
- وغيرها
طريقة التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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