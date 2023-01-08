السعودي يوسف الشمري أفضل محللي الطاقة بالعالم

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الرياض - محمد الوسيري - جاء اختيار محلل الطاقة السعودي الدكتور يوسف الشمري، ضمن أفضل محللي الطاقة على مستوى العالم، بعد حصوله كأول سعودي على عضوية معهد الطاقة البريطاني.

أفضل محلل طاقة

وحصل الشمري على عضوية معهد الطاقة البريطاني كأعلى عضوية مخصصة لقادة الفكر، والمؤثرين بصناعة الطاقة عالميًا، ليأتي بعدها تصنيفه ضمن أفضل 50 محلل للطاقة في العالم والذي أعدته شركة Gulf Intelligence العالمية.

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وقال الشمري، عبر تغريدة له بحسابه على تويتر، إنه سعيد باختياره ضمن نخبة مختارة من أشهر المحللين العالميين.

تكريم الشرقية

وأضاف: يسعدني أن أكون ضمن قائمة أفضل 50 محلل في العالم، من المقرر أن يتحدثوا في منتدى الإمارات العالمي في وقت لاحق من هذا الشهر.

واستقبل أمير الشرقية سعود بن نايف في مكتبه بديوان الإمارة د.يوسف الشمري، في نوفمبر الماضي، بمناسبة حصوله على عضوية معهد الطاقة البريطاني المخصص لقادة الفكر والمؤثرين والمبتكرين في الطاقة كأول سعودي يحصل عليها. وهنأ الأمير سعود بن نايف، الشمري، بمناسبة حصوله على العضوية.

إمدادات الطاقة

ولدى المحلل المختص بشؤون النفط والطاقة آراء حول مزايا نظام إمدادات الطاقة في المملكة. ويرى الشمري أن النظام يهدف إلى إعادة تجديد عمليات إمداد الطاقة في المملكة مع ظهور أوجه جديدة لمصادر الطاقة مثل الهيدروجين، فضلًا عن تحقيق أهداف المملكة 2030 التي تتضمن وجود مزيج من الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون.

واعتبر أن النظام الجديد بالمملكة يراعي أهمية القطاع الخاص في تحقيق أهداف الطاقة وهو ما يدعم النمو الاقتصادي واستحداث الوظائف والاستدامة.