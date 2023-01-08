وظائف بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة مختلف المؤهلات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: المسميات الوظيفية: استشاري مساعد – جراحة الأطفال المؤهلات والخبرة تخرج من كلية الطب المعترف بها من قبل SCHS ومقبولة لدى KAAUH.

الانتهاء بنجاح من التدريب.

مؤهل الدراسات العليا حسب التخصص المناسب المعترف به من قبل SCHS والمقبول لدى KAAUH.

يجب أن يفي التسجيل / الترخيص الحالي لـ SCHS أو ما يعادله أو المرشح بمعايير SCHS لمنصب المسجل.

الانتهاء بنجاح من سنتين (2) أو أكثر من التدريب في مجال التخصص المعترف به من قبل SCHS ومقبول من KAAUH.

خبرة (3) سنوات من الخبرة الإكلينيكية كمسجل أو ما يعادلها في التخصص الفرعي بعد التأهيل في معهد مقبول لدى جامعة الملك عبدالعزيز.

المرشحون الحاصلون على مؤهل مقبول على رتبة مستشار مشارك معفاة من الخبرة. استشاري مساعد – طوارئ الأطفال المؤهلات والخبرة تخرج من كلية الطب المعترف بها من قبل SCHS.

إتمام عام كامل من التدريب بنجاح.

شهادة بالتخصص المناسب المعترف به من قبل SCHS.

يجب أن يفي التسجيل / الترخيص الحالي لـ SCHS أو ما يعادله أو المرشح بمعايير SCHS للمسجل.

الانتهاء بنجاح من سنتين (2) أو أكثر من التدريب في التخصص المعترف به من قبل SCHS مع الترخيص اللاحق كمسجل. مدير التحسين المستمر المؤهلات والخبرة درجة البكالوريوس في الإدارة أو مهنة الرعاية الصحية (أي الطب والتمريض والصيدلة وإدارة المستشفيات) التي يجب أن تكون فيها الخبرة لمدة سنتين كحد أدنى في مستشفى بسعة 300+ سرير في تحسين الجودة. الشهادة الاحترافية المعتمدة في جودة الرعاية الصحية (CPHQ) أو ما يعادلها. مع 9 سنوات من الخبرة.

شهادة مهنية في جودة الرعاية الصحية (CPHQ) أو ما يعادلها.

يفضل درجة الماجستير في الإدارة أو جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى أو العلوم ذات الصلة. . مع 7 سنوات من الخبرة.

دكتوراه في الإدارة أو جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى أو العلوم ذات الصلة. . مع 2 سنوات من الخبرة. رابط التقديم للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: قد يهمّك أيضاً رابط التقديم – (اضغط هنا).