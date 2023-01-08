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شكرا لقرائتكم وظائف بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي (KAAUH)، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة مختلف المؤهلات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
استشاري مساعد – جراحة الأطفال
المؤهلات والخبرة
- تخرج من كلية الطب المعترف بها من قبل SCHS ومقبولة لدى KAAUH.
- الانتهاء بنجاح من التدريب.
- مؤهل الدراسات العليا حسب التخصص المناسب المعترف به من قبل SCHS والمقبول لدى KAAUH.
- يجب أن يفي التسجيل / الترخيص الحالي لـ SCHS أو ما يعادله أو المرشح بمعايير SCHS لمنصب المسجل.
- الانتهاء بنجاح من سنتين (2) أو أكثر من التدريب في مجال التخصص المعترف به من قبل SCHS ومقبول من KAAUH.
- خبرة (3) سنوات من الخبرة الإكلينيكية كمسجل أو ما يعادلها في التخصص الفرعي بعد التأهيل في معهد مقبول لدى جامعة الملك عبدالعزيز.
- المرشحون الحاصلون على مؤهل مقبول على رتبة مستشار مشارك معفاة من الخبرة.
استشاري مساعد – طوارئ الأطفال
المؤهلات والخبرة
- تخرج من كلية الطب المعترف بها من قبل SCHS.
- إتمام عام كامل من التدريب بنجاح.
- شهادة بالتخصص المناسب المعترف به من قبل SCHS.
- يجب أن يفي التسجيل / الترخيص الحالي لـ SCHS أو ما يعادله أو المرشح بمعايير SCHS للمسجل.
- الانتهاء بنجاح من سنتين (2) أو أكثر من التدريب في التخصص المعترف به من قبل SCHS مع الترخيص اللاحق كمسجل.
مدير التحسين المستمر
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في الإدارة أو مهنة الرعاية الصحية (أي الطب والتمريض والصيدلة وإدارة المستشفيات) التي يجب أن تكون فيها الخبرة لمدة سنتين كحد أدنى في مستشفى بسعة 300+ سرير في تحسين الجودة. الشهادة الاحترافية المعتمدة في جودة الرعاية الصحية (CPHQ) أو ما يعادلها. مع 9 سنوات من الخبرة.
- شهادة مهنية في جودة الرعاية الصحية (CPHQ) أو ما يعادلها.
- يفضل درجة الماجستير في الإدارة أو جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى أو العلوم ذات الصلة. . مع 7 سنوات من الخبرة.
- دكتوراه في الإدارة أو جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى أو العلوم ذات الصلة. . مع 2 سنوات من الخبرة.
رابط التقديم
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