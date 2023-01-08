الكلية التقنية للبنين بالرياض تعلن موعد اللقاء التوظيفي

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت (الكلية التقنية للبنين بالرياض) مُمثلة في مكتب التنسيق الوظيفي بالكلية عبر حسابها الرسمي (تويتر) عن تنظيم لقاء التوظيف بالتعاون مع (مجموعة العايد للصناعة)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

التخصصات المطلوبة:-

1- لحملة الدبلوم:

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– إنتاج كيميائي.

– تسويق.

– محاسبة.

– إدارة مكتبية.

– آلات ومعدات كهربائية.

– الإلكترونيات الصناعية والتحكم.

2- لحملة البكالوريوس.

– إنتاج كيميائي.

– إدارة عامة.

– محاسبة.

– الإلكترونيات الصناعية والتحكم.

الشروط:-

– إحضار السيرة الذاتية وصورة الشهادة وصورة بطاقة الأحوال وصورة من عضوية المهندسين إن وجدت.

موعد الملتقى:-

– يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/06/17هـ الموافق بالميلادي 2023/01/10م.

– من الساعة 9:00 صباحاً – 2:00 ظهراً.

مكان الملتقى:

– مبنى (1) – المسرح.