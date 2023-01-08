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شكرا لقرائتكم الكلية التقنية للبنين بالرياض تعلن موعد اللقاء التوظيفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت (الكلية التقنية للبنين بالرياض) مُمثلة في مكتب التنسيق الوظيفي بالكلية عبر حسابها الرسمي (تويتر) عن تنظيم لقاء التوظيف بالتعاون مع (مجموعة العايد للصناعة)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
التخصصات المطلوبة:-
1- لحملة الدبلوم:
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- – إنتاج كيميائي.
- – تسويق.
- – محاسبة.
- – إدارة مكتبية.
- – آلات ومعدات كهربائية.
- – الإلكترونيات الصناعية والتحكم.
2- لحملة البكالوريوس.
- – إنتاج كيميائي.
- – إدارة عامة.
- – محاسبة.
- – الإلكترونيات الصناعية والتحكم.
الشروط:-
– إحضار السيرة الذاتية وصورة الشهادة وصورة بطاقة الأحوال وصورة من عضوية المهندسين إن وجدت.
موعد الملتقى:-
– يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/06/17هـ الموافق بالميلادي 2023/01/10م.
– من الساعة 9:00 صباحاً – 2:00 ظهراً.
مكان الملتقى:
– مبنى (1) – المسرح.
لمزيد من التفاصيل: #الكلية_التقنية_بالرياض
ينظم مكتب التنسيق الوظيفي بالكلية لقاء التوظيف بالتعاون مع مجموعة العايد للصناعة.
وذلك يوم الثلاثاء 10 / 1/ 2023
من 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً.
مسرح الكلية مبنى رقم ( 1 ).#التدريب_التقني pic.twitter.com/95d7ud6Hm4
#الكلية_التقنية_بالرياض