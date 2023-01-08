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الكلية التقنية للبنين بالرياض تعلن موعد اللقاء التوظيفي

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شكرا لقرائتكم الكلية التقنية للبنين بالرياض تعلن موعد اللقاء التوظيفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت (الكلية التقنية للبنين بالرياض) مُمثلة في مكتب التنسيق الوظيفي بالكلية عبر حسابها الرسمي (تويتر) عن تنظيم لقاء التوظيف بالتعاون مع (مجموعة العايد للصناعة)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

التخصصات المطلوبة:-

1- لحملة الدبلوم:

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  • – إنتاج كيميائي.
  • – تسويق.
  • – محاسبة.
  • – إدارة مكتبية.
  • – آلات ومعدات كهربائية.
  • – الإلكترونيات الصناعية والتحكم.

2- لحملة البكالوريوس.

  • – إنتاج كيميائي.
  • – إدارة عامة.
  • – محاسبة.
  • – الإلكترونيات الصناعية والتحكم.

الشروط:-

– إحضار السيرة الذاتية وصورة الشهادة وصورة بطاقة الأحوال وصورة من عضوية المهندسين إن وجدت.

موعد الملتقى:-

– يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/06/17هـ الموافق بالميلادي 2023/01/10م.

– من الساعة 9:00 صباحاً – 2:00 ظهراً.

مكان الملتقى:

– مبنى (1) – المسرح.

لمزيد من التفاصيل:

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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