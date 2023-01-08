وظائف بـ شركة أرامكو روان للحفر في الخبر

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الرسمي ( بوابة التوظيف ) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في (الخبر)، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

المسمى الوظيفي:-

– مدير البنية التحتية

Infrastructure Manager

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المؤهلات و الخبرات:

درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في حلول البنية التحتية ، وإدارة وتكوين شبكات LAN على مستوى المؤسسة ، وشبكات WAN ، وشبكات WLAN ، وشبكات VPN.

من ذوي الخبرة في بيئة تخطيط موارد المؤسسات متعددة المواقع عالية التوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، بما في ذلك استضافة التطبيقات وشبكات الصوت والبيانات والأمن وحماية المعلومات.

يفضل الحصول على واحدة من شهادات CISCO و Oracle و Windows Servers و CCNA و CCNP و ITIL و PMP و CISSP.

معرفة عملية بإدارة البنية التحتية والعمليات بما في ذلك شبكة منطقة التخزين (SAN) والتقنيات ذات الصلة ، وتكنولوجيا اتصالات الشبكة المستندة إلى Cisco.

المهام الوظيفية:

ضمان موثوقية وكفاية البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

خبرة عملية في استكشاف أخطاء أجهزة وبرامج مكونات البنية التحتية وإصلاحها

تصميم وتنفيذ خطط إستراتيجية قصيرة وطويلة المدى للحفاظ على القدرات والمتانة والتشدد الأمني لتجنب أو تخفيف المخاطر.

معرفة ممتازة بالبروتوكولات والمعايير الحالية وتقديم خبرة فنية متعمقة لكل من المبادرات التكتيكية والتشغيلية.

إدارة ميزانية قسم المؤسسة والموظفين والعقود واتفاقيات مستوى الخدمة / مؤشرات الأداء الرئيسية وتخطيط التعاقب وتوفير القيادة في التخطيط وإدارة عمليات الكمبيوتر ودعم الإنتاج والأنظمة وإدارة قواعد البيانات وعمليات الشبكة.

مسؤول عن إدارة العمليات اليومية للإدارة الشاملة لتلبية تكاليف البنية التحتية والأداء المطلوب ورضا المستخدم النهائي.

حل المشكلات الفنية للإدارة بفعالية وكفاءة.

زيادة الكفاءة لتحسين التشغيل وزيادة عائد الاستثمار للمعدات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات / خطوط الاتصالات وقاعدة البيانات.

إنشاء وتوصيل وتنفيذ عملية قائمة على المخاطر لإدارة مخاطر البائعين ، بما في ذلك تقييم ومعالجة المخاطر التي قد تنجم عن الشركاء والاستشاريين ومقدمي الخدمات الآخرين.

اختبار أداء الشبكة وتقديم إحصاءات وتقارير أداء الشبكة ؛ تطوير استراتيجيات للحفاظ على البنية التحتية للشبكة بما في ذلك المحولات وأجهزة التوجيه ومحسن WAN وكاميرا CCTV وأنظمة التعاون واستمرارية خدمة الإنترنت واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

طريقة التقديم:

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).