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شكرا لقرائتكم وظائف بـ شركة أرامكو روان للحفر في الخبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الرسمي ( بوابة التوظيف ) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في (الخبر)، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:
المسمى الوظيفي:-
– مدير البنية التحتية
Infrastructure Manager
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المؤهلات و الخبرات:
- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في حلول البنية التحتية ، وإدارة وتكوين شبكات LAN على مستوى المؤسسة ، وشبكات WAN ، وشبكات WLAN ، وشبكات VPN.
- من ذوي الخبرة في بيئة تخطيط موارد المؤسسات متعددة المواقع عالية التوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، بما في ذلك استضافة التطبيقات وشبكات الصوت والبيانات والأمن وحماية المعلومات.
- يفضل الحصول على واحدة من شهادات CISCO و Oracle و Windows Servers و CCNA و CCNP و ITIL و PMP و CISSP.
- معرفة عملية بإدارة البنية التحتية والعمليات بما في ذلك شبكة منطقة التخزين (SAN) والتقنيات ذات الصلة ، وتكنولوجيا اتصالات الشبكة المستندة إلى Cisco.
المهام الوظيفية:
- ضمان موثوقية وكفاية البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
- خبرة عملية في استكشاف أخطاء أجهزة وبرامج مكونات البنية التحتية وإصلاحها
- تصميم وتنفيذ خطط إستراتيجية قصيرة وطويلة المدى للحفاظ على القدرات والمتانة والتشدد الأمني لتجنب أو تخفيف المخاطر.
- معرفة ممتازة بالبروتوكولات والمعايير الحالية وتقديم خبرة فنية متعمقة لكل من المبادرات التكتيكية والتشغيلية.
- إدارة ميزانية قسم المؤسسة والموظفين والعقود واتفاقيات مستوى الخدمة / مؤشرات الأداء الرئيسية وتخطيط التعاقب وتوفير القيادة في التخطيط وإدارة عمليات الكمبيوتر ودعم الإنتاج والأنظمة وإدارة قواعد البيانات وعمليات الشبكة.
- مسؤول عن إدارة العمليات اليومية للإدارة الشاملة لتلبية تكاليف البنية التحتية والأداء المطلوب ورضا المستخدم النهائي.
- حل المشكلات الفنية للإدارة بفعالية وكفاءة.
- زيادة الكفاءة لتحسين التشغيل وزيادة عائد الاستثمار للمعدات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات / خطوط الاتصالات وقاعدة البيانات.
- إنشاء وتوصيل وتنفيذ عملية قائمة على المخاطر لإدارة مخاطر البائعين ، بما في ذلك تقييم ومعالجة المخاطر التي قد تنجم عن الشركاء والاستشاريين ومقدمي الخدمات الآخرين.
- اختبار أداء الشبكة وتقديم إحصاءات وتقارير أداء الشبكة ؛ تطوير استراتيجيات للحفاظ على البنية التحتية للشبكة بما في ذلك المحولات وأجهزة التوجيه ومحسن WAN وكاميرا CCTV وأنظمة التعاون واستمرارية خدمة الإنترنت واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
طريقة التقديم:
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).