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وظائف بـ شركة أرامكو روان للحفر في الخبر

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الرسمي ( بوابة التوظيف ) عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في (الخبر)، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

المسمى الوظيفي:-

مدير البنية التحتية
Infrastructure Manager

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المؤهلات و الخبرات:

  • درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر مع خبرة لا تقل عن 10 سنوات في حلول البنية التحتية ، وإدارة وتكوين شبكات LAN على مستوى المؤسسة ، وشبكات WAN ، وشبكات WLAN ، وشبكات VPN.
  • من ذوي الخبرة في بيئة تخطيط موارد المؤسسات متعددة المواقع عالية التوفر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ، بما في ذلك استضافة التطبيقات وشبكات الصوت والبيانات والأمن وحماية المعلومات.
  • يفضل الحصول على واحدة من شهادات CISCO و Oracle و Windows Servers و CCNA و CCNP و ITIL و PMP و CISSP.
  • معرفة عملية بإدارة البنية التحتية والعمليات بما في ذلك شبكة منطقة التخزين (SAN) والتقنيات ذات الصلة ، وتكنولوجيا اتصالات الشبكة المستندة إلى  Cisco.

المهام الوظيفية:

  • ضمان موثوقية وكفاية البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات.
  • خبرة عملية في استكشاف أخطاء أجهزة وبرامج مكونات البنية التحتية وإصلاحها
  • تصميم وتنفيذ خطط إستراتيجية قصيرة وطويلة المدى للحفاظ على القدرات والمتانة والتشدد الأمني لتجنب أو تخفيف المخاطر.
  • معرفة ممتازة بالبروتوكولات والمعايير الحالية وتقديم خبرة فنية متعمقة لكل من المبادرات التكتيكية والتشغيلية.
  • إدارة ميزانية قسم المؤسسة والموظفين والعقود واتفاقيات مستوى الخدمة / مؤشرات الأداء الرئيسية وتخطيط التعاقب وتوفير القيادة في التخطيط وإدارة عمليات الكمبيوتر ودعم الإنتاج والأنظمة وإدارة قواعد البيانات وعمليات الشبكة.
  • مسؤول عن إدارة العمليات اليومية للإدارة الشاملة لتلبية تكاليف البنية التحتية والأداء المطلوب ورضا المستخدم النهائي.
  • حل المشكلات الفنية للإدارة بفعالية وكفاءة.
  • زيادة الكفاءة لتحسين التشغيل وزيادة عائد الاستثمار للمعدات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات / خطوط الاتصالات وقاعدة البيانات.
  • إنشاء وتوصيل وتنفيذ عملية قائمة على المخاطر لإدارة مخاطر البائعين ، بما في ذلك تقييم ومعالجة المخاطر التي قد تنجم عن الشركاء والاستشاريين ومقدمي الخدمات الآخرين.
  • اختبار أداء الشبكة وتقديم إحصاءات وتقارير أداء الشبكة ؛ تطوير استراتيجيات للحفاظ على البنية التحتية للشبكة بما في ذلك المحولات وأجهزة التوجيه ومحسن WAN وكاميرا CCTV وأنظمة التعاون واستمرارية خدمة الإنترنت واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

طريقة التقديم:

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

 

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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