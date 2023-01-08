شكرا لقرائتكم إنفاذ يعلن إقامة مزاد علني لبيع عدة عقارات في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، اليوم الأحد، إقامة شركة طيبة الخير مزادًا علنيًا حضوريًا؛ لبيع عدة عقارات في محافظة جدة.

وأوضح المركز أن مزاد الزمرد سيقام في قاعة جلوريا بحي المروة بجدة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023م.

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أراضٍ سكنية وتجارية

وأضاف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، أن العقارات تتنوع ما بين أراضٍ سكنية وتجارية وفِلل وعمائر وأرض ومصنع ومستودعات، وتشمل المزادات مزادًا على فيلا بحي المحمدية مساحتها 1,932م2، وأرضًا ومصنعًا ومستودعًا بحي مسوس بمساحة 949.999م2، وأرضًا بحي أم حبلين بمساحة 17,006م2، وعمارة بحي المروة بمساحة 500م2.