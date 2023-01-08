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إنفاذ يعلن إقامة مزاد علني لبيع عدة عقارات في جدة

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، اليوم الأحد، إقامة شركة طيبة الخير مزادًا علنيًا حضوريًا؛ لبيع عدة عقارات في محافظة جدة.

وأوضح المركز أن مزاد الزمرد سيقام في قاعة جلوريا بحي المروة بجدة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 يناير 2023م.

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أراضٍ سكنية وتجارية

وأضاف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، أن العقارات تتنوع ما بين أراضٍ سكنية وتجارية وفِلل وعمائر وأرض ومصنع ومستودعات، وتشمل المزادات مزادًا على فيلا بحي المحمدية مساحتها 1,932م2، وأرضًا ومصنعًا ومستودعًا بحي مسوس بمساحة 949.999م2، وأرضًا بحي أم حبلين بمساحة 17,006م2، وعمارة بحي المروة بمساحة 500م2.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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