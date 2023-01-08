شكرا لقرائتكم عدم التقدير بين الزوجين ينشئ أطفالًا فاقدين للثقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد المستشار الأسري خالد السهلي، أن عدم التقدير بين الزوجين ينشئ أطفالًا فاقدين للثقة، فيتجه للبحث عنها في جهات أخرى.

فيديو | المستشار الأسري د. خالد السهلي لـ #برنامج_اليوم: الطفل الذي ينشأ بين أبوين ينعدم بينهما التقدير يصبح شخصا فاقدا للثقة.. وفي المراهقة تتخطفه الفئات المنحرفة pic.twitter.com/X9vbnP9Kbw — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 8, 2023

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الجهات المنحرفة

وقال السهلي في مداخلة لـ “برنامج اليوم” على “قناة الإخبارية”: إن الابن الذي ينشأ من أسرة ليس فيها تقدير بين الزوجين تظهر أثارها في سن المراهقة حينما تتخطفهم الجهات المنحرفة والمتطرفة.

دراسات

وتشير الدراسات إلى أن الأبناء على اختلاف أعمارهم، سواء الرضع الذين لا يتجاوز عمرهم 6 أشهر، أو كانوا بالغين في سن المراهقة، يتأثرون بالخلافات الزوجية التي تنشأ أمامهم بين الأب والأم، والتي قد تتضمن صراخًا أو إهانات أو ضربًا واعتداء.

ولفتت إلى أن النزاعات المستمرة بين الآباء والأمهات تحد من شعور الأطفال بالأمن والاستقرار الأسري؛ لأنهم يتخوفون دائمًا من إمكانية اختفاء أحد الوالدين بوقوع الطلاق، كما أنهم يفتقدون الشعور بالحياة الطبيعية؛ بسبب كثرة نشوب الخلافات في المنزل.