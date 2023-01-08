السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة حائل



حائل 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة حائل اليوم، من أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط في الرياح السطحية على منطقة حائل تشمل جميع المحفظات والمناطق المفتوحة والطرق السريعة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر - بمشية الله تعالى - حتى الساعة السابعة مساءً.

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11:01ت م

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