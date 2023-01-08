السعودية اليوم / "تخصصي تبوك" يتمكن من إعادة بناء فك مريض



تبوك 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

نجح فريق طبي سعودي مختص في جراحة الفم والفكين في مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك، من إعادة بناء الفك لمريض يبلغ من العمر 25 عاماً بعد استئصاله جراحياً نتيجة إصابته بورم حميد.

وأوضح الفريق الطبي المعالج للحالة أن المريض كان يعاني من ألم وتورم بالفك والوجه، حيث تبين بعد الفحوصات الطبية اللازمة والتصوير بالأشعة وجود ورم حميد في الفك السفلي، وترتب عليه إجراء طبي لإزالة عظام الفك السفلي الأيمن.

وبين الفريق الطبي أنه وضع الخطة العلاجية للمريض وعمل تصميم ثلاثي الأبعاد للفك والورم وتحديد مكان قطع العظام بدقة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد والمحاكاة الافتراضية، مشيراً إلى أنه تم إجراء عملية جراحية ناجحة للمريض وإزالة عظام الفك السفلي اليمنى مع المحافظة على العصب الحسي المغذي للفك والشفة، وتعويض عظام الفك بشريحة معدنية متينة تقوم مقام العضو المفقود، وقد خرج المريض من المستشفى وحالته الصحية جيدة.

يُذكر أن تخصصي تبوك أجرى خلال العام الماضي 2022م (3958) عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية.

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11:00ت م

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