السعودية اليوم / "التدريب التقني والمهني" ينظم ملتقى مديري الاتصال المؤسسي الثاني .. الثلاثاء القادم



الرياض 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

تنظم الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بعد غدٍ الثلاثاء ملتقى مديري الاتصال المؤسسي الثاني بعنوان "التواصل الفعال في بيئة متجددة" برعاية معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومشاركة عدد من المتخصصين والممارسين، وذلك بمقر الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض.

ويهدف الملتقى على مدى يومين إلى الوعي بأهمية التخطيط الاحترافي في العلاقات العامة والاعلام، والتعرف على المهارات الحديثة في مواقع التواصل الاجتماعي، وإنتاج محتوى احترافي في المنصات الرقمية،وكتابة وتحرير المواد الاعلامية، ورفع الوعي في مجال تنظيم الفعاليات وتطبيق آليات البروتوكولات، إضافة إلى تبادل الخبرات من خلال مشاركة الأكاديميين والممارسين في مجال صناعة التواصل.

ويتضمن الملتقى جلسات حوارية الأولى بعنوان "الاتصال المؤسسي وبناء العلاقات الفعالة بين المنظمة وجماهيرها" بإدارة عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الحيزان، وسيتحدث خلالها نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية

وتحمل الجلسة الحوارية الثانية عنوان " الاتجاهات الحديثة في قطاع الاتصال والتواصل" ويديرها عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لكتاب الرأي سلطان المالك، ويتحدث فيها الرئيس التنفيذي لشركة مزيج للاستشارات التسويقية وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبيد العبدلي عن التسويق في القطاع الحكومي، والمستشار الأكاديمي في مجال التواصل طارق الأحمري عن الابداع في المحتوى الرقمي، كما سيتطرق مدير عام الاتصال الاستراتيجي بالهيئة العامة للعقار تيسير المفرج عن صناعة الرسائل الاقناعية للفئات المستهدفة.

وتستعرض الجلسة الحوارية الثالثة بإدارة المتخصصة في الاتصال التسويقي الدكتورة رانيا الشريف جملة من "التجارب الاتصالية الإبداعية" حيث يسلط رئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميون الدكتور سعود الغربي الضوء على التجارب الاتصالية الناجحة في القطاعات المحلية والدولية، فيما يتحدث في موضوع "تجارب اتصالية للظهور الجماهيري" المستشار الإعلامي ماجد الغامدي، ومديري الاتصال المؤسسي بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية إسماعيل المطاوعة، وبمنطقة مكة المكرمة هاني باهويني.

ويختتم الملتقى أعماله يوم الاربعاء القادم بورشات عمل متنوعة منها " تفعيل دور الاتصال المؤسسي في المنظمات" ويقدمها المتخصص في الاتصال نايف الضيط، و"فن البروتوكولات في المناسبات والفعاليات" ويقدمها مدير الإعلام والتواصل في معرض الدفاع العالمي عبدالعزيز الوصيفر، بالاضافة إلى ورشة عمل عن "صناعة المحتوى الإعلامي"، يقدمها مسؤول الاتصال المؤسسي بالكلية التقنية في الأحساء وليد الشويهين.

// انتهى //

10:10ت م

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الرياض 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واستنظم الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بعد غدٍ الثلاثاء ملتقى مديري الاتصال المؤسسي الثاني بعنوان "التواصل الفعال في بيئة متجددة" برعاية معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، ومشاركة عدد من المتخصصين والممارسين، وذلك بمقر الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض.ويهدف الملتقى على مدى يومين إلى الوعي بأهمية التخطيط الاحترافي في العلاقات العامة والاعلام، والتعرف على المهارات الحديثة في مواقع التواصل الاجتماعي، وإنتاج محتوى احترافي في المنصات الرقمية،وكتابة وتحرير المواد الاعلامية، ورفع الوعي في مجال تنظيم الفعاليات وتطبيق آليات البروتوكولات، إضافة إلى تبادل الخبرات من خلال مشاركة الأكاديميين والممارسين في مجال صناعة التواصل.ويتضمن الملتقى جلسات حوارية الأولى بعنوان "الاتصال المؤسسي وبناء العلاقات الفعالة بين المنظمة وجماهيرها" بإدارة عضو مجلس الشورى الدكتور محمد الحيزان، وسيتحدث خلالها نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلاقات والإعلام الدكتور عبدالرحمن عبدالقادر عن مفهوم الاتصال المؤسسي وعوامل نجاحه، والمستشار في الاتصال الاستراتيجي إبراهيم الروساء عن بناء الصورة الذهنية في المنظمات وسبل تنميتها، فيما سيتطرق مؤسس شركة الاتصال المؤثر رئيس مجلس إدارة جمعية التواصل المؤسسي منذر محمود طيب إلى التواصل الداخلي الفعّال.وتحمل الجلسة الحوارية الثانية عنوان " الاتجاهات الحديثة في قطاع الاتصال والتواصل" ويديرها عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لكتاب الرأي سلطان المالك، ويتحدث فيها الرئيس التنفيذي لشركة مزيج للاستشارات التسويقية وعضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبيد العبدلي عن التسويق في القطاع الحكومي، والمستشار الأكاديمي في مجال التواصل طارق الأحمري عن الابداع في المحتوى الرقمي، كما سيتطرق مدير عام الاتصال الاستراتيجي بالهيئة العامة للعقار تيسير المفرج عن صناعة الرسائل الاقناعية للفئات المستهدفة.وتستعرض الجلسة الحوارية الثالثة بإدارة المتخصصة في الاتصال التسويقي الدكتورة رانيا الشريف جملة من "التجارب الاتصالية الإبداعية" حيث يسلط رئيس مجلس إدارة جمعية إعلاميون الدكتور سعود الغربي الضوء على التجارب الاتصالية الناجحة في القطاعات المحلية والدولية، فيما يتحدث في موضوع "تجارب اتصالية للظهور الجماهيري" المستشار الإعلامي ماجد الغامدي، ومديري الاتصال المؤسسي بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية إسماعيل المطاوعة، وبمنطقة مكة المكرمة هاني باهويني.ويختتم الملتقى أعماله يوم الاربعاء القادم بورشات عمل متنوعة منها " تفعيل دور الاتصال المؤسسي في المنظمات" ويقدمها المتخصص في الاتصال نايف الضيط، و"فن البروتوكولات في المناسبات والفعاليات" ويقدمها مدير الإعلام والتواصل في معرض الدفاع العالمي عبدالعزيز الوصيفر، بالاضافة إلى ورشة عمل عن "صناعة المحتوى الإعلامي"، يقدمها مسؤول الاتصال المؤسسي بالكلية التقنية في الأحساء وليد الشويهين.// انتهى //10:10ت م0023

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