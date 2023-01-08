السعودية اليوم / أمانة منطقة نجران تنفذ 144 جولة للإصحاح البيئي



نجران 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

نفذت أمانة منطقة نجران 144 جولة لأعمال الإصحاح البيئي والمكافحة الحشرية، خلال الأسبوع الماضي، وذلك لتعزيز الصحة العامة والقضاء على بؤر الحشرات الناقلة للأوبئة والأمراض.

وأوضح وكيل الخدمات المهندس منصور همام، أنه جرى خلال الجولات معالجة أعمال المكافحة لـ 496 منزلاً وورشة، بالإضافة إلى معالجة 114 مستنقعاً بالمبيدات الحشرية يشكل بؤر لتجمع الحشرات الضارة.

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