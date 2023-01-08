السعودية اليوم / عيادات "سعود الطبية" تسجل أكثر من نصف مليون موعد خلال 2022م



الرياض 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

سجلت مدينة الملك سعود الطبية أكثر من 500 ألف موعد في العيادات الخارجية خلال عام 2022م.

وأوضح المدير التنفيذي المشارك لشؤون المرضى بندر الحربي أن العيادات بمختلف تخصصاتها الطبية العامة سجلت 330804 موعداً، إضافة إلى عيادات مستشفى الأطفال بـ 54804 موعداً، وعيادات مستشفى النساء والولادة التي وصلت إلى 31585 موعداً، فيما سجلت عيادات مستشفى الأسنان 85040 موعد.

وأكد أن المدينة تسعى لتقديم أفضل الخدمات الطبية وفق أعلى معايير الجودة، من خلال التجهيزات الطبية الحديثة، والكوادر الطبية المؤهلة.

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