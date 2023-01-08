السعودية اليوم / زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوبي الفلبين



مانيلا 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر اليوم مقاطعة دافاو أورينتال جنوب الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 12 كيلومتراً جنوب بلدية باغانغا الواقعة بالمقاطعة، وعلى عمق 143 كيلومتراً.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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08:52ت م

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