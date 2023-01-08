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السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة الباحة

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الباحة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس
نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, على مدينة الباحة, ومحافظة المندق, والقرى, وبلجرشي, وبني حسن والأجزاء المجاورة لها.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثامنة مساءً.
// انتهى //
08:48ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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