السعودية اليوم / الجامعة الإسلامية تنفّذ برنامجاً لدعم المشاريع الابتكارية للطلاب الخريجين



المدينة المنورة 15 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 08 يناير 2023 م واس

تنفّذ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برنامج "دعم المشاريع الابتكارية" الذي يهدف إلى تمكين طلاب مرحلة التخرّج بالجامعة من تحويل مشروعاتهم الابتكارية إلى مشروعات ريادة أعمال.

ودعت الجامعة الطلاب المستهدفين إلى تسجيل بياناتهم (قبل الـ 20 من يناير الجاري) في البرنامج الذي يسعى إلى اكتشاف وربط المواهب والأفكار المبتكرة بريادة الاعمال, وتطوير حلول تواكب الاتجاهات الحديثة في مجالات التقنية, ودعم الابتكار والتطوير والتسويق وتكريم جهود الإبداع وثقافة وتعزيز الابتكار بين طلاب الجامعة.

وبيّنت الجامعة أن البرنامج يشكل دورات في مجالات الابتكار والنمذجة, ويقدم الدعم المادي لإنتاج النماذج الأولية للمشاريع, وتأهيل وتوجيه المشروعات لسوق العمل.

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08:39ت م

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