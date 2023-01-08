شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يهدد مروان عطية بالإيقاف حال إنتقاله إلى الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، عن صفقة إنتقال مروان عطية نجم وسط الإتحاد السكندري إلى الأهلي، حيث حذر منصور اللاعب من الإنتقال إلى المارد الأحمر، لا سيما أنه يمتلك عقودًا تحمل توقيع اللاعب على إنضمامه إلى الفارس الأبيض، مما قد يعرضه إلى الإيقاف حال الإنتقال لفريق آخر.

وأضاف منصور أن رئيس الإتحاد السكندي محمد مصيلحي لم يحترم إتفاقه معه بخصوص اللاعب، حيث أكد أنه حصل على وعد من رئيس الإتحاد بالحصول على خدمان اللاعب حينما أعار الزمالك مدافع الدولي محمود علاء إلى الزمالك، مطالبًا بقطع إعارة اللاعب وعودته إلى الفارس الأبيض من جديد.

منصور يسخر من الخطيب بسبب عطية

وحرص مرتضي منصور على السخرية من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بسبب إقتراب اللاعب من الإنتقال للفريق الأحمر، بعدما أشار إلي أن الصفقة ستتجاوز 25 مليون جنيه، بعد أن كانت الصفقة معروضة على الزمالك ب12 مليون جنيه فقط، ليهنئ غريمه التقليدي بالفوز بهذه الصفقة.



منصور يقرر عدم التعامل مع الاتحاد

وشدد مرتضي منصور على أنه لن يتعامل مع الإتحاد السكندي فى قادم المناسبات مرة أخري، فى ظل وجود المجلس الحالي للفريق السكندري والذي لم يحترم إتفاقه المسبق معه، كما أنه أغلق رحيل أحد لاعبيه لفريق زعيم الثغر مرة أخري.