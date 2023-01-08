اخبار السعوديه

3 أسباب وراء تشكُّل الضباب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم 3 أسباب وراء تشكُّل الضباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكّد أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، عبدالله المسند، اليوم الأحد، أن تشكُّل الضباب يعود في الغالب إلى 3 أسباب.

وأوضح المسند عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، أسباب تشكل الضباب وعلى رأسها خلو السماء من السحب الحابسة للحرارة.

قد يهمّك أيضاً

Img
Img

الأسباب:

1ـ ارتفاع نسبة الرطوبة بعد نزول الأمطار.

2ـ  والرياح الساكنة.

3ـ خلو السماء من السحب الحابسة للحرارة ليلاً؛ ما يسرّع في تبريد سطح الأرض عبر الإشعاع الأرضي، فعندئذ يبرد الهواء السفلي فيتكثف بخار الماء العالق في الهواء مشكلاً ضبابًا مرئيًا.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم والرياض كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا