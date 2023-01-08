شكرا لقرائتكم سماء غائمة وسحب رعدية وضباب على معظم المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيا الى غائمة أحيانا يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم والرياض كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .