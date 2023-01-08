شكرا لقرائتكم خبير: إيران متورطة في تصدير الشبو لدول العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الخبير في قضايا المخدرات الدكتور خالد الدخيل، إن إيران متورطة في تصدير مادة الشبو والمخدرات لجميع دول العالم، حيث إنها تعادي الجميع.

تورط إيران

وأوضح الدخيل خلال تصريحات له ببرنامج “هنا الرياض” المذاع على قناة “الإخبارية”، أن مادة الشبو المخدرة هي الآن تعد الصرخة الجديدة في المجتمع، حيث انتشرت في عدد من الدول الخليجية والعربية.

ولفت إلى أن الشبو أصبح هو البديل الآن للمخدرات الأخرى، موضحًا أن هناك دولًا تتجه لإنتاجه نظرًا لأنه لا يحتاج إلى مواد صعبة الإيجاد.

وأشار إلى أن إيران تشكل العداء للجميع والعالم كله، وهي متورطة في تصدير مادة الشبو.

التعافي من الإدمان

وأكد أنه حينما يتورط الشاب في إدمان “الشبو” فالطريق إلى شفائه ورجوعه إلى الطريق المستقيم هو تقبل أسرته وقناعتها بأنه مريض ويحتاج إلى علاج.

ولفت إلى أن الأمل موجود في الشفاء من إدمان الشبو، لكن الأهم تقبل الأسرة وإيمانها بتعافي ابنهم كأي مرض آخر يحتاج إلى التدخل والعلاج بالمصحات.