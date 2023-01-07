شكرا لقرائتكم خبر عن أبها السعودي يقترب من حسم إنتقال نجم الزمالك فى المريكاتو الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت العديد من التقارير الصحفية عن إقتراب نادي أبها السعودي من التعاقد الرسمي مع صانع ألعاب نادي الزمالك المصري يوسف أوباما، يأتي ذلك فى ظل إقتناع الفريق بإمكانيات اللاعب الموزمبيقي لويس ميكيسوني، الأمر الذي قد يجعل من نجم الفارس الأبيض الصفقة الأجنبية الجديدة للفريق السعودي.

وأفادت التقارير أن نادي الزمالك لا يمانع رحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يلعب دور البديل فقط مع الفريق فى الآونة الأخيرة، كما أن الجماهير البيضاء تريد رحيل اللاعب منذ فترة طويلة لتذبذب مستواه، بجانب عدم تقديمه الإضافة الحقيقية للفريق.



أسباب تعيق أبها من ضم أوباما!

وعلى الرغم من وجود تفاهم كبير بين الطرفين فيما يتعلق بصفقة أوباما، إلا أن فريق أبها لا يستطيع إنهاء التعاقد نجم الزمالك بشكل رسمي خلال الفترة الحالية، لا سيما أن ميكيسوني ما زال لاعبًا ضمن صفوف الفريق السعودي، كما أنه تواجد مشاكل حالية حول قطع إعارة اللاعب مع الأهلي المصري.



الأهلى يصدم مسئولي أبها السعودي

وصدم النادي الأهلى مسئولي أبها السعودي حول قطع إعارة ميكيسوني، حيث رفض الفريق المصري قطع إعارة اللاعب فى الفترة الحالية، حيث أن عقد إعارة اللاعب ما زال ممتدًا حتى نهاية الموسم الجاري، الشئ الذي أثار إستياء مسئولي الفريق السعودي بشدة مما قد يمنع العلاقات بين الفريقين.