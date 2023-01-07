شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة تمت.. النصر السعودي يتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مسئولو نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، العمل خلال الفترة الأخيرة على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات الكبرى بفترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تدعيم صفوفه بالفترة القادمة.

راموس يقترب من النصر السعودي بنسبة 70٪

وكشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي النصر السعودي تهتم بالتعاقد مع النجم الإسباني سيرجيو راموس، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لتدعيم الخط الخلفي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير عبر موقع "ترانسفير ماركت"، على إن راموس سينتقل إلى صفوف النصر بنسبة 70%، الذي رفع أسهم صفقة راموس من باريس سان جيرمان إلى النصر في الشتوية.

وأوضحت التقارير أن صفقة راموس من باريس سان جيرمان إلى النصر، ستتم مقابل 6 ملايين يورو، وهذا سيرفع القيمة السوقية لنادي النصر إلى 85 مليون يورو، كأعلى قيمة تسويقية في قارة آسيا.

النصر يتعاقد مع رونالدو

وكان النصر قد حقق تمكن من التعاقد مع النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ونصف الموسم، مقابل 500 مليون يورو كإجمالي الصفقة.

موقف النصر من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 29 نقطة من 12 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الشباب "الوصيف" والهلال "الثالث".