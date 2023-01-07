شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كبرى.. الأهلي السعودي يقترب من التعاقد مع نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - دخل مسئولو نادي أهلي جدة السعودي، في مفاوضات مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة والعودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

هازارد يقترب من الانتقال إلى أهلي جدة

وكشفت تقارير صحفية سعودية، على أن إدارة أهلي جدة، قد حسمت التعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد، لتدعيم الخط الهجومي للفريق، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وأكدت التقارير عبر شبكة "ميركاتو دورينا"، عن تعاقد الأهلي، مع النجم البلجيكي العالمي إيدين هازارد، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الذي ينتهي تعاقده مع العملاق الإسباني، في صيف 2024.

وأوضحت الشبكة الرياضية، على أن الأهلي، هو من حسم صفقة هازرد، وليس نادي النصر؛ مثلما ذكرت بعض التقارير العالمية، أمس الجمعة.

وأشارت إلى أن انتقال نجم ريال مدريد "المرتقب"، إلى قلعة الراقي؛ يأتي في إطار خطة دعم الدولة، لجميع الأندية السعودية؛ مثلما حدث مع النصر، في صفقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

موقف أهلي جدة من جدول ترتيب دوري يلو السعودي

ويشارك النادي الأهلي حاليًا، في مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى؛ بعد "هبوطه" التاريخي، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2021-2022، ويحتل المركز السادس، برصيد 24 نقطة، مع مباراتين مؤجلتين.