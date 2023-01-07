شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية في وجه نونو سانتو قبل مواجهة الشباب بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، ضربة قوية قبل مواجهة الشباب، في الجولة المؤجلة من الأسبوع التاسع من دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد نظيره الشباب، مساء يوم الإثنين المقبل، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أنه سيكون أمام سانتو لاعب وسط مدافع واحد فقط، هو البرازيلي برونو هنريكي، نظرًا لغياب طارق حامد لتراكم البطاقات، بعد تلقيه بطاقة صفراء أمام الهلال يوم الخميس الماضي.

وتابعت: "يتواجد لاعب المحور الثالث بالفريق الاتحادي، عوض الناشري مع المنتخب السعودي المشارك في خليجي 25 بمدينة البصرة العراقية".

وكان الاتحاد تلقى هزيمة أمام الهلال، بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي.

ويحتل اتحاد جدة حاليا المركز الرابع بدوري روشن السعودي برصيد 24 نقطة، مقابل 26 نقطة يحتل بهم الشباب المركز الثاني.