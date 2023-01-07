شكرا لقرائتكم إغلاق مسارات الطريق للمتجه من ينبع إلى جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، أنه تم إغلاق مسارات الطريق للمتجه من ينبع إلى جدة وتحويل الحركة بتقسيم الطريق المتجه من جدة إلى ينبع لمسارين.

وجود تحويلة

وحسب ما ذكره بيان أمن الطرق، جاء ذلك لوجود تحويلة لمسافة 2 كم عند مجمع الكباري (كيلو 60 العلامة الكيلومترية 1067).

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وأعربت القوات الخاصة عن أملها من مستخدمي الطريق توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة والتقيد بالسرعة المحددة.