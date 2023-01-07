السعودية اليوم / زلزل بقوة 3ر5 درجات يضرب تونجا



نوكو ألوفا 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واس

ضرب زلزال بقوة 3ر5 درجات على مقياس ريختر اليوم، مملكة تونجا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد 39 كيلومتراً جنوب غربي قرية هيهيفو.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

// انتهى //

22:48ت م

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