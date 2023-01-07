السعودية اليوم / نزح أطنان من مياه الأمطار المتجمعة في أحياء مدينة السيح



السيح 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واس

نزحت بلدية الخرج خلال اليومين الماضيين كميات كبيرة من مياه الأمطار المتجمعة في بعض أحياء وشوارع مدينة السيح؛ نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

وواصلت فرق الطوارئ ببلدية الخرج جهودها لإزالة تجمعات المياه ونواتجها من الأتربة والمخلفات من الشوارع الرئيسة والفرعية بمدينة السيح، من خلال مجموعة من الفرق الميدانية التي تضم جملة من المعدات ومضخات لشفط المياه، بالإضافة إلى تشكيل فرق كنس يدوي؛ لإزالة التربة، وصيانة ونظافة فتحات تصريف مياه الأمطار والمجاري ، ونظافة مصائد السيول والعبارات من الشوارع الرئيسة والفرعية داخل الأحياء مدعمة بالآليات لضمان استمرار الحركة المرورية.

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22:26ت م

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