شكرا لقرائتكم مدارس الحدود الشمالية تواصل عملها بالتوقيت الشتوي غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية، مواصلة عمل مدارسها غدًا الأحد، بحسب التوقيت الرسمي (الدوام الشتوي).

تفاصيل الاصطفاف

ومن المقرر أن يبدأ الاصطفاف في مدارس المنطقة (بنين) الساعة 8 صباحًا، أما موعد الحصة الأولى فيبدأ الساعة 8:15 صباحًا.

قد يهمّك أيضاً

فيما يبدأ الاصطفاف في مدارس المنطقة (بنات)، في تمام الساعة 7:45 صباحًا، أما موعد الحصة الأولى فيبدأ الساعة 8 صباحًا.

الإجازة المطولة

ويبدأ غدًا الأحد، الأسبوع السادس من الفصل الدراسي الثاني، ومن المقرر أن يحصل الطلاب على الإجازة المطولة الثانية بنهاية دوام الخميس المقبل الموافق 19 جمادى الآخرة وتنتهي يوم 23 جمادى الآخرة، وفقًا لما ذكرته وزارة التعليم في التقويم الدراسي لعام 1444هـ.