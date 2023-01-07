السعودية اليوم / انطلاق أعمال مشروع الدعم النفسي للفئات الأكثر عرضه بإشراف المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية



الرياض 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واس

انطلقت اليوم أعمال مشروع الدعم النفسي للفئات الأكثر عرضه بإشراف المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية ولجنة شؤون الأسرة واللجنة النسائية للتنمية المجتمعية بإمارة منطقة الرياض، ضمن مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير المنطقة للإنماء الاجتماعي بمحافظات المنطقة.

وقدم الدكتور عبدالحميد الحبيب خطة عمل المشروع ومتطلبات تنفيذها في المحافظات خلال ورشة العمل التي أدارها تحت عنوان تعزيز الصحة النفسية للفئات الأكثر عرضة، والتي شارك فيها رؤساء لجان شؤون الأسرة وسفراء تنمية الأسرة من جميع المحافظات.

وعرضت كل من عفاف اليوسف والدكتورة دلال الدوسري التجربة التشغيلية للمشروع في محافظات وادي الدواسر والخرج وشقراء، حيث يحقق المشروع تفاعلًا كبيرًا نظرًا لأهميته وملامسته احتياجات شريحة واسعة من المواطنين، فيما قدم الدكتور ياسر بكار تدريبًا في مهارات إدارة الحالات.

ويسعى المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية إلى نشر الوعي النفسي في المجتمع، وتقديم الدعم والمساندة من خلال عديد من المشروعاتوالمبادرات في هذا المجال.

ويستقبل المركز الاستشارات النفسية عبر مركز اتصال الاستشارات النفسية بجميع أنواعها من جميع مناطق المملكة ولجميع فئات المجتمع، على مدار أيام الأسبوع، فيما يتم استقبال جميع الاستشارات في أي وقت من خلال تطبيق قريبون سواءً نصّية أو صوتية، حيث يقوم بتقديم الاستشارات فريق من المختصين النفسيين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية بسرية تامة.

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