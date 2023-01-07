السعودية اليوم / أمطارٌ على منطقة الباحة



الباحة 14 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 07 يناير 2023 م واس

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة؛ شملت مدينة الباحة، وعدداً من محافظاتها والمراكز التابعة لها، وما زالت السماء ملبدةً بالغيوم، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

فيما دعت الجهات الأمنية قائدي المركبات إلى توخِّى الحذر في ظل ما تشهده مدينة الباحة وعدد من المحافظات من ضباب كثيف أدَّى إلى انعدام الرؤية.

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21:08ت م

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