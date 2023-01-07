شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دوري روشن عقب الجولة الثانية عشر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهت منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة دوري روشن السعودي، بفوز الهلال أمام الاتحاد، والنصر أمام الطائي.

ونجح الهلال من الفوز أمام نظيره الاتحاد، بهدف نظيف دون رد، بينما فاز النصر أمام الطائي بثنائية نظيفة دون رد، وسط غياب مشاركة كريستيانو رونالدو.

وتعرض الشباب للهزيمة أمام نظيره الوحدة، بهدفين مقابل هدف، بينما فاز الرائد أمام نظيره ضمك، بهدفين مقابل هدف، وفاز الخليج أمامنظيره التعاون، بهدف نظيف دون رد، وفاز العدالة أمام الفتح بهدفين مقابل هدف.

كما تعادل الفيحاء أمام نظيره الباطن، بهدفين لكل فريق، وفاز الاتفاق أمام أبها، بهدفين مقابل هدف.

ترتيب دوري روشن السعودي عقب انتهاء الجولة الثانية عشر

ويتواجد النصر صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 29 نقطة من 12 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الشباب، الوصيف بـ25 نقطة معتبقي مباراة مؤجلة أمام الاتحاد، والهلال الثالث بـ25 نقطة.

ويأتي الاتحاد في المركز الرابع برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، ثم التعاون خامسًا برصيد 23 نقطة من 12 مباراة.

وفي مراكز الهبوط، يحتل الخليج المركز الخامس عشر، وقبل الأخير، برصيد 7 نقاط من 12 مباراة، بينما يأتي الباطن في المركز السادسعشر، والأخير، بنقطتين.