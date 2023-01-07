شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يرغب في ضم نجم برشلونة.. ورد فعل ناري من تشافي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر، يرغب في ضم نجم برشلونة، لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان النصر نجح في ضم أولى صفقاته الشتوية، وهو انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف الفريق السعودي.

وانتقل كريستيانو رونالدو لصفوف النصر السعودي، بعقد مدته موسمين ونصف، ومبلغ مالي قيمته 500 مليون يورو "2 مليار ريالسعودي".

النصر السعودي يرغب في ضم بوسكيتس

ارتبط سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة، بالانتقال لصفوف النصر السعودي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، أعلن استمرار اللاعب مع الفريق الكتالوني، حتى نهاية عقده في صيف 2023.

وأشار تشافي أنه هناك حالتين تمنع برشلونة من تجديد التعاقد مع بوسكيتس، وهو مستوى اللاعب الفني، واللعب المالي النظيف.

لذلك قدم النصر السعودي، عرضًا ضخمًا من أجل ضم بوسكيتس خلال شهر يناير الجاري.