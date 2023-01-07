شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة تتفاقم.. فتوح يغيب عن تدريبات الزمالك الجماعية ويرفض الصلح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت العديد من المصادر الصحفية أن النجم المصري أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك، غاب اليوم عن تدريبات الفارس الأبيض دون الحصول على أذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، حيث أن اللاعب ما زال غاضبًا من إتهامات رئيس النادي له بتعاطيه لأنواع مخدرة.

وأفادت التقارير أن اللاعب يرفض جلسات الصلح فى الفترة الحالية مع رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور، مما قد يزيد الأمور سوءًا خلال الأيام القليلة المقبلة، لا سيما أن اللاعب ما زال متأثرًا بالتصريحات التى تعرض لها والهجوم غير المبرر، على الرغم أنه يقدم كل ما لديه للفريق



فتوح يرحل عن الزمالك بسبب مرتضي

وأكدت بعض المصادر الصحفية أن فتوح أخذ يفكر فى الرحيل عن نادي الزمالك بشكل جادي فى الفترة الحالية، خاصة أنه قدم الكثير من أجل الفريق وجماهيره كونه أحد أبرز نجوم الفارس الأبيض فى الفترة الأخيرة، الشئ الذي يؤثر فى نفس اللاعب ويجعله لا يريد إستكمال مسيرته مع الفريق، فى ظل مجلس الإدارة الحالي.



الأهلي يخطط لإستغلال أزمة فتوح

وفجرت بعض المصادر الآخري أن النادي الأهلى قد يرغب فى إستغلال أزمة اللاعب مع الزمالك الحالية، بعد أن روج رئيس نادي الزمالك فى الإعلام أن اللاعب يريد الإنتقال إلى الأهلي، مما قد يفتح لإنتقال اللاعب إلى المارد الأحمر بطريقة غير مباشر مثلما حدث مع كهربا.