شكرا لقرائتكم توقعات باستقرار أسعار البيض في المملكة 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف نائب رئيس جمعية منتجي البيض عبدالعزيز آل الشيخ، أن أسعار طبق البيض في المملكة عام 2023 مستقرة، وستشهد انخفاضًا مع أسعار الأعلاف.

وقال آل الشيخ في تصريحات لبرنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، إن المملكة تتمتع باستقرار في أسعار البيض ما لم يكن هناك جوائح التي تكون خارجة عن اليد.

استقرار الأسعار

وأضاف أنه إذا استمر المزارع في تحقيق ربح معقول واستمر في الإنتاج فهذا يعمل على الاستقرار، معربًا عن توقعاته باستقرار أسعار طبق البيض في المملكة عام 2023 أو أقل.

وأكد أنه في حال انخفضت أسعار الأعلاف وتوافرت في البلاد، فهذا سينعكس مباشرة على سعر طبق البيض.