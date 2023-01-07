شكرا لقرائتكم وادي حنيفة يشق محطة سد شعيب الحيسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو، وادي حنيفة وهو يشق محطة سد شعيب الحيسية قبيل مروره بمدن ومحافظات عديدة توصله إلى صحراء الدهناء.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته قناة “الإخبارية” سيل وادي حنيفة جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت بمنطقة الرياض، حيث شقت المياه محطة سد شعيب الحيسية قبل مروره بمدن ومحافظات عديدة توصله إلى صحراء الدهناء.

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على الأجزاء الجنوبية منها.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، حائل والقصيم ولا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من شمال المملكة.